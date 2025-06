Infiltrazioni sulla sanità di Reggio Calabria assolto ex consigliere Nicola Paris La sentenza | 12 condanne

Il processo “Inter Nos” ha segnato un importante passo nel panorama giudiziario di Reggio Calabria, con il Tribunale che ha assolto l’ex consigliere Nicola Paris e condannato 12 imputati senza l’aggravante mafiosa. Un verdetto che rivela la complessità delle indagini sulla corruzione e i tentativi di infiltrazione nella sanità locale, lasciando aperte nuove riflessioni sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla trasparenza delle istituzioni.

Il Tribunale di Reggio Calabria ha escluso l’aggravante mafiosa per i 12 imputati che sono stati condannati nel processo “Inter Nos” che, nell’agosto 2021, aveva portato all’arresto di 17 persone tra cui l’ex consigliere regionale Nicola Paris, finito ai domiciliari con l’accusa di corruzione e oggi assolto con la formula “per non aver commesso il fatto”. Il processo è nato da un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta negli appalti della sanità reggina. In attesa delle motivazioni, che saranno depositate entro 90 giorni, il processo di primo grado e le condanne rimediate da un gruppo di imprenditori hanno confermato alcune irregolarità negli appalti dell’ Asp di Reggio Calabria ma i giudici hanno escluso che nelle gare attenzionate dalla guardia di finanza ci sia stato un interessamento delle cosche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Infiltrazioni sulla sanità di Reggio Calabria, assolto ex consigliere Nicola Paris. La sentenza: 12 condanne

