Ines de Ramon non sbaglia un colpo | la compagna di Brad Pitt è una nuova icona di stile

Ines de Ramon sta conquistando il mondo della moda con il suo stile impeccabile, che illumina ogni evento e paparazzata. La compagna di Brad Pitt si sta affermando come una vera icona di eleganza, capace di unire classe e modernità in ogni outfit. Un volto da tenere d’occhio: la sua influenza nel mondo fashion è appena iniziata. Continua a leggere e scopri i segreti del suo successo di stile.

Che si tratti di red carpet o paparazzate Ines De Ramon, la compagna di Brad Pitt, vanta sempre look impeccabili da vera icona fashion. È nata una nuova diva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Brad Pitt e Ines de Ramon avvistati in un doppio appuntamento con Bradley Cooper e Gigi Hadid a New York - Una serata da sogno si è trasformata in realtà per quattro icone di Hollywood e della moda: Brad Pitt, Inès de Ramón, Bradley Cooper e Gigi Hadid sono stati avvistati insieme a New York, condividendo un doppio appuntamento tra eleganza e sorrisi in un raffinato ristorante coreano.

"Brad Pitt evita di nuovo il bacio della fidanzata Ines De Ramon", "Una storia messa in piedi dagli uffici stampa": il video con l'attore e la compagna è virale

Brad Pitt e la nuova compagna Ines de Ramon insieme alla prima del film "F1" a New York La rara apparizione della coppia sul red carpet ha catturato l'attenzione di tutti. Non importa quale sia l'errore, impari e vai avanti». Il sessantunenne Brad Pitt, che nei m

Brad Pitt e Ines de Ramon, il look italian style tra cristalli, nano Baguette bag fringed e suit sartoriale con foulard - Alla world premiere londinese del film F1, Brad Pitt e Ines de Ramon hanno regalato al red carpet uno dei momenti di stile più intensi dell’anno. Lo riporta vogue.it

Ines de Ramon - la compagna di Brad Pitt - ci ha preso gusto con i red carpet di coppia (e anche noi grazie ai suoi look spettacolari) - Colori tenui e niente eccessi: con questa delicata alchimia la fidanzata di Brad Pitt sta conquistando i red carpet di tutto il mondo. Riporta informazione.it