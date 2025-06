India Dialogue Lo IAI analizza l’ascesa di Delhi e il rapporto con Roma

L’ascesa strategica dell’India sta trasformando il panorama globale, ponendo Delhi al centro di nuove alleanze e sfide. Durante il “2025 India Dialogue”, evento di alto livello organizzato dall’Istituto Affari Internazionali, sono emersi punti chiave come connettività, innovazione e sicurezza, che rafforzano il ruolo dell’India nel sistema internazionale. Analizzare questa crescita significa anche comprendere come essa influenzi il rapporto con Roma e l’Europa, aprendo nuove prospettive di collaborazione e dialogo tra le due nazioni.

L’ascesa strategica dell’India come attore cardine nel sistema internazionale si gioca oggi lungo direttrici collegate: connettività infrastrutturale, resilienza delle catene del valore, innovazione industriale e attenzione alla sicurezza. Sono questi gli elementi emersi con maggiore forza nel corso del “2025 India Dialogue”, una discussione ad alto livello organizzata dall’Istituto Affari Internazionali (Iai) con la partecipazione di figure chiave come l’ambasciatrice dell’India in Italia, Vani Rao, il presidente dell’Istituto, l’ex ambasciatore Michele Valensise, e l’ex ambasciatore d’Italia in India Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Formiche.net