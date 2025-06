India allerta arancione per piogge monsoniche in Kerala

L'allerta arancione si staglia nel cielo del Kerala, mentre le intense piogge monsoniche minacciano di scuotere questa regione. L'India si prepara ad affrontare possibili alluvioni e allagamenti nei distretti di Ernakulam, Idukki, Kottayam e Thrissur, con il fiume Chooralmala in rapido aumento. In questo scenario di emergenza, la popolazione è chiamata a massima prudenza e attenzione. La situazione richiede azioni rapide e una forte collaborazione tra autorità e cittadini.

√ą allerta arancione per le intense piogge monsoniche nello Stato indiano del Kerala. L' India Meteorological Department prevede che ampie aree di sette distretti tra cui Ernakulam, Idukki, Kottayam e Thrissur potranno essere allagate nelle prossime ore. L'allerta arancione scatta in India quando si attendono piogge da 11 a 20 cm. Allarme anche per la situazione del fiume Chooralmala che si sta ingrossando e spinge fango verso le rive. Nel luglio del 2024 il monsone provoc√≤ una serie di slavine e smottamenti in cui morirono almeno 200 persone e vennero distrutte innumerevoli abitazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - India, allerta arancione per piogge monsoniche in Kerala

In questa notizia si parla di: india - allerta - arancione - piogge

India, nave con carico pericoloso naufraga a largo Kerala: stato di allerta - Una nave container, la MSC ELSA 3, battente bandiera liberiana e carica di merci pericolose, è naufragata al largo delle coste del Kerala, in India.

India, allerta arancione per piogge monsoniche in Kerala; India, allerta arancione per piogge monsoniche in Kerala; Alluvione in India, piogge eccezionali a Mumbai: allerta rossa e disagi in tutta la città | FOTO e VIDEO.

India, allerta arancione per piogge monsoniche in Kerala - L'India Meteorological Department prevede che ampie aree di sette distretti tra cui Ernakulam, Idukki, Kottayam e T ... Secondo quotidiano.net

India, allerta per forti piogge in stato di Himachal Pradesh - MSN - Il Dipartimento Meteo della regione ha lanciato un'allerta arancione per le prossime 48 ore, ... Segnala msn.com