Indagine Inc | L’83% degli intervistati ammette di aver creduto a fake news

Un dato sorprendente emerge dall’indagine Inc: l’83% degli intervistati ammette di aver creduto a fake news. Nonostante si informino principalmente tramite strumenti digitali come social media e motori di ricerca, la maggioranza si affida ancora a giornali e telegiornali per la veridicità delle notizie. Tuttavia, il tempo dedicato all’approfondimento rimane limitato, sottolineando l’urgenza di un’educazione mediatica più consapevole e critica per contrastare la diffusione di disinformazione.

(Adnkronos) – Si informano scegliendo gli strumenti digitali che hanno a portata di mano (social media e motori di ricerca) ma in realtà si fidano di più di giornali e telegiornali. Considerano importante l’informazione (68,4%) ma poi la maggioranza dedica meno di mezz’ora al giorno (63,5%) a scoprire cosa succede in Italia e nel mondo. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: indagine - intervistati - ammette - aver

Indagine sulla qualità della vita urbana: a Viterbo l'82% degli intervistati è soddisfatto, il dato più alto del Lazio - L’indagine sulla qualità della vita urbana a Viterbo rivela risultati straordinari: l’82% degli intervistati si dichiara soddisfatto, il dato più alto del Lazio.

Indagine Inc: L'83% degli intervistati ammette di aver creduto a fake news; Coni, Pellegrini e Paltrinieri accolgono Buonfiglio: “Ora un cambio di marcia”; Cer e rinnovabili, indagine: 58% degli italiani vuole autoprodurre energia.

Indagine Inc: "L'83% degli intervistati ammette di aver creduto a fake news - Considerano importante l’informazione (68,4%) ma poi la maggioranza dedica meno di mezz’ora al giorno (63,5%) a scoprire cosa succede in Italia e nel mondo ... Come scrive adnkronos.com

I numeri di OnlyFans, quanti ragazzi e ragazze attrae? - StartupItalia - L’indagine rileva che il 15% delle ragazze e il 10% dei maschi intervistati ammette di aver postato almeno una volta sui profili social proprie foto o video dal ... Segnala startupitalia.eu