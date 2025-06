Incubo pandemia scoperti 20 nuovi virus nei pipistrelli della frutta | 2 sono letali per l’uomo

Una scoperta allarmante scuote il mondo scientifico: tra i pipistrelli della frutta sono stati identificati 20 nuovi virus, di cui due potenzialmente letali per l'uomo. Questi animali, già protagonisti del passato con il Covid, potrebbero rappresentare una minaccia futura ancora più grande. La ricerca condotta in Cina mette in luce quanto sia cruciale monitorare e prevenire nuove pandemie. La domanda ora è: quanto siamo realmente preparati a fronteggiare questa nuova frontiera di rischio biologico?

Roma, 26 giugno 2025 – Già incriminati per il Covid, i pipistrelli potrebbero essere all’origine di altre future, devastanti pandemie. Questa almeno è la nefasta previsione di un gruppo di ricercatori cinesi dello Yunnan Institute of Endemic Disease Control and Prevention. Due virus terribili e 20 sinora sconosciuti. Gli scienziati hanno posto la loro attenzione sui reni di 142 pipistrelli di dieci specie diverse, raccolti nell’arco di quattro anni in cinque differenti aree della provincia cinese dello Yunnan. Sfruttando una tecnologia di sequenziamento genetico avanzato, sono stati individuati ben 22 virus, 20 dei quali sinora sconosciuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incubo pandemia, scoperti 20 nuovi virus nei pipistrelli della frutta: 2 sono letali per l’uomo

