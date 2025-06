Incredibile ragazzi | apriamo il concerto di Vasco all’Olimpico

Incredibile, ragazzi! Tra poche ore, la band XGiove si appresta ad aprire uno dei palchi più iconici: lo stadio Olimpico di Roma, al concerto di Vasco Rossi. Un vero e proprio trampolino di lancio per questi talentuosi artisti di Porto Sant’Elpidio, pronti a conquistare il pubblico con energia e passione. L’attesa cresce, e questa esperienza segna un grande traguardo nella loro carriera, lasciando tutti senza fiato.

Fermo, 26 giugno 2025 – Ancora poche ore e poi per la band XGiove si tratterà di calcare uno dei palchi più ambiti, più sognati: allo stadio Olimpico di Roma, avranno l’onore e l’onere di aprire il concerto di Vasco Rossi. Una vetrina di lusso per Nicolò Buccioni (voce e fisarmonica), Giacomo Strappa (chitarra), Andrea Massetti (basso) di Porto Sant’Elpidio; Ludovico Bartolozzi (bouzouki, di Smerillo); Federico Piermartiri (batteria, di Monte Urano). Hanno vinto il Cantagiro, per due volte finalisti a San Marino per l’Eurovision Song Contest, hanno aperto i concerti di Zucchero, Caparezza, Litfiba, Gabry Ponte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it