Incredibile in Brasile partita interrotta dall'irruzione della polizia | devono arrestare l'arbitro

Un evento incredibile scuote il calcio brasiliano: durante una finale a San Paolo, l’arbitro Ederson Carlos da Silva è stato arrestato in campo dalla polizia, che ha scoperto la sua connessione con un pericoloso cartello di narcotrafficanti. Un episodio che dimostra come lo sport possa essere improvvisamente attraversato da oscure realtà criminali. Cogliamo questa storia come esempio di come nulla sia ciò che sembra, anche sotto i riflettori più luminosi. Continua a leggere.

Ederson Carlos da Silva è stato arrestato mentre arbitrava una finale di un torneo a San Paolo, in Brasile: poliziotti con giubbotti antiproiettile hanno fatto irruzione ammanettando il diretto di gara poi portato in carcere. Era il responsabile della logistica di una banda di narcotrafficanti: "Non sapevamo arbitrasse, lo abbiamo scoperto pedinandolo sui suoi profili social". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Brasile, manette in campo: calciatore arrestato durante la partita - È quella successa in Brasile durante la partita tra Mutum e Durandè, squadre del campionato dilettanti. Lo riporta video.corriere.it