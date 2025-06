Incontri digitali promossi da Fimer

in promuovere l'innovazione e lo scambio di conoscenze nel settore fotovoltaico. Con i "Fimer Solar Talks", Fimer rafforza il suo ruolo di leader nel settore, offrendo opportunità di formazione e networking in un ambiente digitale accessibile a tutti gli stakeholder. Un'occasione imperdibile per aggiornarsi sulle ultime tecnologie e best practice, contribuendo a un futuro più sostenibile e competitivo per l'energia solare.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Un nuovo ciclo di incontri digitali per promuovere la formazione tecnica e il dialogo tra professionisti del settore fotovoltaico: Fimer, in collaborazione con McLaren Applied, presenta i "Fimer Solar Talks", una serie di webinar gratuiti, in programma da giugno a ottobre 2025, pensati per installatori, progettisti e operatori dell'energia solare. Un'iniziativa che, come è stato ricordato, conferma l'impegno dell'azienda nel rilanciare il proprio ruolo nel mercato fotovoltaico, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide tecnologiche ed energetiche del presente e del futuro.