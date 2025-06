Incontinenza urinaria più di 8 donne su 10 ha disagio ma non ne parla

L'incontinenza urinaria colpisce più di 8 donne su 10, ma molte preferiscono restare in silenzio. Tra timore, vergogna e fraintendimenti, sono ancora numerose quelle che non cercano aiuto, vivendo questa condizione come un segno di debolezza o un inevitabile invecchiamento. È ora di aprire una conversazione sincera e promuovere soluzioni efficaci: perché nessuna donna dovrebbe sentirsi sola o impotente di fronte a questo problema.

(Adnkronos) – Una donna su 3 non ha mai cercato aiuto per le perdite urinarie, il 64% le considera motivo di vergogna, il 53% un segno di debolezza, il 61% le associa all'invecchiamento fisico, il 57% ha utilizzato prodotti inadeguati per imbarazzo o vergogna; oltre il 30% ha evitato l'attività fisica, mentre 1 su 4 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

