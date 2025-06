Incontinenza urinaria più di 8 donne su 10 ha disagio ma non ne parla

L'incontinenza urinaria colpisce oltre otto donne su dieci, ma molte preferiscono tacere per paura o vergogna. È tempo di cambiare questa narrativa: il 26 giugno a Milano, una stand-up comedy speciale si propone di rompere il silenzio e affrontare con leggerezza un tema così delicato. Perché parlare può essere il primo passo verso la consapevolezza e il benessere.

'Quello che le donne dicono', il 26 giugno a Milano la stand-up comedy per riscrivere la narrativa sull'argomento Roma, 26 giu. (Adnkronos Salute) - Una donna su 3 non ha mai cercato aiuto per le perdite urinarie, il 64% le considera motivo di vergogna, il 53% un segno di debolezza, il 61% le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incontinenza urinaria, più di 8 donne su 10 ha disagio ma non ne parla

Incontinenza, prolasso uterino, dolore pelvico o cistite: ne soffre Il 50% delle donne - Le patologie pelvi-perineali femminili, come l’incontinenza, il prolasso uterino, il dolore pelvico e la cistite, colpiscono circa il 50% delle donne, dai 18 agli oltre 80 anni.

