Inclusività cultura e musica per i 25 anni di Serravalle Designer Outlet

In occasione dei suoi 25 anni, Serravalle Designer Outlet si trasforma in un palcoscenico di cultura e musica, offrendo un’esperienza coinvolgente che unisce moda, innovazione e impegno sociale. Un percorso celebrativo che riflette l’anima vibrante del territorio e invita tutti a condividere momenti indimenticabili, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento non solo per lo shopping, ma anche per la promozione di valori condivisi e inclusivi.

(Adnkronos) – Nel quadro delle celebrazioni per il suo venticinquesimo anniversario, Serravalle Designer Outlet prosegue il suo straordinario palinsesto di eventi unici pensati non solo per celebrare un traguardo importante, ma anche per riaffermare un impegno culturale e sociale che si è consolidato nel tempo. Un percorso che intreccia moda, innovazione, attenzione al territorio e .

serravalle - designer - outlet - inclusività

Il palinsesto celebrativo dei 25 anni di Serravalle Designer Outlet continua, mercoledì 25 giugno, con “The District of Joy”, evento musicale gratuito all’insegna dell’inclusività. Ospiti d’eccezione, al Parco Ravizza, saranno Alan Sorrenti e Paola Iezzi. Vai su X

