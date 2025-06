Incidente tra auto e scooter sulla SS18 | motociclista in ospedale

Un incidente grave si è verificato questa sera sulla SS18, a Ponte Barizzo di Capaccio Paestum, coinvolgendo un'auto e uno scooter. La scena, ricca di tensione e preoccupazione, ha visto il motociclista finire rovinosamente sull'asfalto. I soccorsi sono immediatamente intervenuti per prestare assistenza e chiarire le dinamiche dell’incidente. La sicurezza sulla strada resta una priorità, e gli aggiornamenti sulle condizioni del centauro saranno forniti a breve.

Paura, questa sera, lungo la Strada Statale 18, in località Ponte Barizzo a Capaccio Paestum, in direzione nord, dove un'auto e uno scooter si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto il centauro è caduto rovinosamente sull'asfalto. I soccorsi Sul posto sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: auto - scooter - incidente - ss18

Ragazza in scooter travolta da un'auto al viale della Vittoria, è il secondo incidente nella zona in poche ore - In un tragico evento che ha scosso Ancona, una giovane donna in scooter è stata investita da un'auto al viale della Vittoria.

Incidente sulla SS18 a Cetraro: scontro tra auto e moto, ferito un centauro https://gazzettadelsud.it/?p=2046672 Vai su Facebook

Incidente tra auto e scooter sulla SS18: motociclista in ospedale; Scontro tra 5 auto sulla SS18, 8 feriti in ospedale: incidente stradale a Eboli; Incidente sulla SS18 a Cetraro: scontro tra auto e moto, ferito un centauro.

Scooter contro auto: paura per due minorenni. Ragazzo di 16 anni in elicottero al ’Bufalini’ - Pomeriggio di paura a Verucchio, nella frazione Cantelli, dove ieri si è verificato un violento incidente che ha coinvolto ... Secondo msn.com

Scontro tra 5 auto sulla SS18, 8 feriti in ospedale: incidente stradale a Eboli - tamponamento a Eboli sulla Strada Statale 18: 8 feriti. Da fanpage.it