Incidente tra auto e moto due feriti | grave un 30enne

Una notte drammatica a Marina di Camerota: un grave incidente tra auto e moto ha lasciato due feriti, tra cui un giovane di 30 anni in condizioni critiche. La scena, segnata da un violento impatto tra una Fiat Panda e uno scooter, ha suscitato grande paura tra i presenti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’attenzione ora si concentra sul decorso dei soccorsi e sulla ricerca di risposte.

Paura, nella serata di ieri, a Marina di Camerota, dove una moto si è scontrata improvvisamente con un’auto (Fiat Panda) per cause in corso di accertamento.  I soccorsi Ad avere la peggio è stato il ragazzo di 30 anni che era in sella allo scooter che, a seguito del violento impatto, ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: auto - moto - incidente - feriti

