Incidente tra 3 auto e camion sul raccordo Sa-Av | gravi due bambine e una donna incinta

Una tragedia sfiorata sulla Salerno-Avellino: un grave incidente tra tre auto e un camion ha causato sei feriti, tra cui due bambine e una donna incinta in condizioni gravi. La scena, drammatica e caotica, ha messo in evidenza la fragilità della vita e l’importanza delle misure di sicurezza stradale. La comunità si stringe intorno alle vittime, sperando in un rapido recupero e in maggiori precauzioni per evitare simili drammatici eventi in futuro.

Tragedia sfiorata, nella tarda mattinata di oggi, lungo il raccordo Salerno-Avellino, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto ben tre auto e un tir. Sei i feriti. I soccorsi Nel sinistro, in particolare, sono rimaste ferite in modo grave (con traumi alle testa) due bambine e una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - auto - raccordo - bambine

