Incidente sulla SS263 a Casacanditella | ciclista investito da betoniera trasportato in elisoccorso a Pescara

Un grave incidente sulla SS263 a Casacanditella ha coinvolto un ciclista investito da una betoniera, che è stato prontamente trasportato in elisoccorso a Pescara. Il traffico è temporaneamente bloccato lungo la strada statale 263 “Di Val di Foro e di Bocca di Valle” nel territorio di Chieti. La dinamica dell’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra gli automobilisti e le persone della zona, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla sicurezza delle strade.

Traffico temporaneamente bloccato lungo la strada statale 263 “Di Val di Foro e di Bocca di Valle”, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Casacanditella, in provincia di Chieti. L’interruzione si è resa necessaria a seguito di un grave incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

