Incidente sulla Collatina tra scooter e due auto Roberto Bernardini muore a 36 anni

Un tragico incidente sulla Collatina di Roma ha strappato la vita a Roberto Bernardini, 36 anni, rimasto gravemente ferito in uno scontro tra scooter e due auto. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità e solleva ancora una volta il dibattito sulla sicurezza stradale. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Roberto Bernardini, 36 anni, √® morto in ospedale, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Il sinistro tra il suo scooter e due auto √® avvenuto sulla Collatina a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un tragico incidente sulla via Collatina a Ponte di Nona ha sconvolto la comunità: uno scooter si è scontrato con due auto, portando via la vita a un giovane di soli 36 anni.

