Incidente sul lavoro | 37enne si amputa il dito mentre lavora al tornio

Un grave incidente sul lavoro scuote Cordenons: un operaio di 37 anni si è ferito gravemente al tornio, amputandosi il pollice. L'incidente, avvenuto nella mattina del 26 giugno presso la Maxiwood di via Trevisit, evidenzia ancora una volta l'importanza della sicurezza sul luogo di lavoro. La ditta, nota per la sua specializzazione nella falegnameria, ora si trova di fronte alla necessità di rivedere le procedure per tutelare i propri dipendenti e prevenire tragedie simili in futuro.

Incidente sul lavoro nella mattina del 26 giugno a Cordenons. Un operaio di 37 anni di origine romena stava lavorando al tornio alla Maxiwood di via Trevisit quando si è ferito con il macchinario amputandosi il pollice. La ditta dove lavoro il 37enne è una falegnameria specializzata nella. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: lavoro - incidente - 37enne - tornio

Incidente sul lavoro in porto: marinaio colpito da una fune. Operato d’urgenza all’addome - Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio nel porto di Marina, dove un marinaio è stato colpito da una fune rotta mentre svolgeva le sue mansioni.

Incidente sul lavoro: 37enne si amputa il dito mentre lavora al tornio; Tenta di sbloccare le forche di un carrello elevatore, operaio perde un braccio.

Si infortuna al petto mentre lavora a un tornio - È successo in una ditta di lavorazione metalli a Buia: l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Lo riporta udinetoday.it

Incidente sul lavoro, rimane impigliato col giubbotto al tornio: muore in ditta a 55 anni - la Nazione - Incidente mortale sul lavoro questa notte in una ditta artigianale che produce materiali in plastica, in via Terrarossa nel comune di Cantagallo. Riporta lanazione.it