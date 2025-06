Incidente stradale a Policiano | 56enne trasportato in ospedale in codice giallo

Un incidente stradale a Policiano, nei pressi di Arezzo, ha coinvolto un’autovettura e ha avuto come protagonista un uomo di 56 anni. Attivato alle 18:32 il servizio di emergenza 118, i sanitari della Misericordia di Arezzo e la polizia municipale sono intervenuti prontamente per gestire la situazione. Il conducente è stato trasportato in ospedale con codice giallo, indicando condizioni di media gravità. La sicurezza e la pronta assistenza sono fondamentali in questi momenti critici.

È stato attivato alle ore 18:32 il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto a Policiano, nei pressi di Arezzo. Il sinistro ha coinvolto un'autovettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Arezzo e la polizia municipale per i rilievi del caso. Un uomo di 56 anni è stato trasportato all'ospedale San Donato con codice giallo (codice 2), che indica condizioni di media gravità.

In questa notizia si parla di: codice - incidente - stradale - policiano

