Incidente nella notte violento tamponamento con auto distrutta | conducente vola via dall' abitacolo

Una notte di paura e caos in via Consolare Pompea, dove un violento tamponamento ha devastato una Seat con cinque giovani a bordo. L’impatto ha causato il disastro dell’auto e il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, lasciando tutti sgomenti. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e la rapidità dei soccorsi. La vicenda si sta ancora chiarendo, ma l’attenzione resta alta: cosa è successo davvero quella notte?

Violento tamponamento nella notte in via Consolare Pompea nei pressi dell'Istituto Ortopedico. Un'auto, una Seat con a bordo cinque ragazzi, è andata completamente distrutta con il conducente che è volato via dal mezzo dopo che la vettura ha colpito alcuni paletti che delimitano il lago di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

