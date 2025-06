Incidente in Tangenziale a Nichelino | Scontro tra auto e moto motociclista ferito

Un incidente scuote la tangenziale di Nichelino: uno scontro tra moto e auto vicino all'area di servizio Nichelino Sud ha provocato il ferimento di un motociclista. L'impatto, avvenuto nella mattinata di giovedì 26 giugno 2025, ha richiesto interventi tempestivi di soccorso.

Scontro tra moto e auto nei pressi dell'area di servizio Nichelino Sud. Nella mattinata di giovedì 26 giugno 2025 si è verificato un incidente lungo la tangenziale sud, in direzione Savona-Piacenza, nel tratto compreso tra gli svincoli Debouché e Statale 20, nei pressi dell' area di servizio Nichelino Sud. Una moto ha tamponato una Mercedes, causando la caduta del motociclista sull'asfalto. Soccorsi immediati, nessun ferito grave. Il centauro è stato prontamente soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Croce di Moncalieri. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non destano preoccupazione.

