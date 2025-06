Incidente in tangenziale a Nichelino | moto tampona un' auto centauro in ospedale e lunghe code

Un incidente sulla tangenziale sud a Nichelino ha coinvolto una moto e un'auto Mercedes, causando lunghe code e disagi al traffico. L'impatto, avvenuto questa mattina in direzione sud tra gli svincoli Debouché e Statale 20, ha richiesto l'intervento dei soccorsi e ha portato un centauro in ospedale. La scena ha scosso i passanti, mentre le forze dell'ordine si occupano di chiarire cause e responsabilità. Rimanete aggiornati sui sviluppi di questa vicenda.

Un incidente √® avvenuto sulla tangenziale sud nella mattinata di oggi, gioved√¨ 26 giugno 2025, in direzione sud Savona-Piacenza in prossimit√† dell'area servizio Nichelino Sud, nel tratto compreso tra gli svincoli Debouch√© e Statale 20. Una moto ha tamponato un'auto Mercedes finendo sull'asfalto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - tangenziale - nichelino - moto

