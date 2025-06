Incidente al confine Mandello-Abbadia | furgoncino finisce fuori strada soccorsi in azione

Un incidente spettacolare si è verificato questa mattina alle 10.30 al confine tra Mandello e Abbadia Lariana, quando un furgoncino è finito nella scarpata a lago, vicino a una villa. Pronto l'intervento dei soccorsi in codice rosso, mentre le autorità sono sul posto per gestire la situazione. Il conducente, ancora sconosciuto, sta ricevendo assistenza, ma i dettagli sulla dinamica sono ancora in fase di accertamento.

