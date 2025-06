Incidente a Torvaianica si scontra con un' auto in fase di parcheggio | morto 49enne Grave la figlia

Un drammatico incidente a Torvaianica ha stravolto le vite di una famiglia: Daniele Galatioto, 49 anni, ha perso la vita in uno scontro frontale con un'auto in fase di parcheggio, mentre la sua giovane figlia di 18 anni è gravemente ferita e ricoverata in ospedale. Una tragedia che ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e crudele. La comunità si stringe nel dolore e nell’attesa di ulteriori aggiornamenti.

Daniele Galatioto, 49 anni, è morto in un incidente stradale sul lungomare delle Sirene, all'altezza del civico 237, a Torvaianica, nel comune di Pomezia a sud di Roma. Grave la figlia che era con lui, una ragazza di 18 anni, trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio dove si trova. 🔗 Leggi su Romatoday.it

