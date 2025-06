Incidente a Rivarolo Canavese | ragazzino cade da una moto trasportato in ospedale

Un grave incidente si è verificato ieri sera a Rivarolo Canavese, coinvolgendo un ragazzino minorenne caduto dalla moto su cui viaggiava come passeggero. L’incidente, avvenuto in via Favria nei pressi dell’incrocio con via Gria, ha destato preoccupazione tra i residenti. Il giovane è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate. La comunità attende aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle cause dell’accaduto, che rappresenta un grave episodio di sicurezza stradale.

Un incidente è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 25 giugno 2025, in via Favria a Rivarolo Canavese. Un ragazzino minorenne è caduto a terra dalla moto su cui viaggiava come passeggero nelle vicinanze del semaforo all'incrocio con via Gria.

