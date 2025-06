Incidente a Milano | motociclista cade a terra e il passeggero resta ferito in modo gravissimo

Un grave incidente stradale si è verificato mercoledì sera in via della Chiesa Rossa a Milano, lasciando due uomini in condizioni critiche. Mentre un motociclista di 44 anni lotta per la vita, il suo passeggero di 49 anni ha riportato ferite meno gravi. La polizia locale ha immediatamente intervenuto per i rilievi e gestione dell'emergenza. La comunità aspetta aggiornamenti su questa drammatica vicenda, che coinvolge la sicurezza di tutti noi.

Un uomo di 44 anni in gravissime condizioni e uno di 49 ferito ma in modo meno importante. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di mercoledì in via della Chiesa Rossa a Milano. A riferire l'accaduto è la polizia locale, che sul posto ha fatto i rilievi e gestito. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

