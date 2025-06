Incidente a Ghemme grave un bambino investito da un' auto

Un terribile incidente scuote Ghemme nella tarda mattinata di oggi: un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto, riportando ferite gravissime. La scena, drammatica, ha mobilitato immediatamente i soccorsi del 118, pronti a intervenire con urgenza. La comunità si stringe attorno alla famiglia del piccolo, sperando in un intervento tempestivo e efficace. La polizia sta ora indagando sulle cause che hanno portato a questa tragedia.

