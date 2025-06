Incidente a Casteldaccia auto elettrica si ribalta | traffico rallentato sulla statale

Un incidente spettacolare scuote Casteldaccia: un'auto elettrica si ribalta dopo aver urtato veicoli parcheggiati, terminando la sua corsa a testa in giù. Il traffico sulla statale 113 si è notevolmente rallentato e al momento si registrano disagi e preoccupazioni tra gli automobilisti. Le forze dell'ordine sono sul posto per gestire la situazione e chiarire dinamiche e cause dell'accaduto. Al momento, a causa dell'incidente, risulta chiuso il...

Avrebbe urtato altre macchine parcheggiate per poi terminare la sua corsa a "testa in giù". Paura oggi pomeriggio per un automobilista che è stato, suo malgrado, protagonista di un incidente avvenuto sulla strada statale 113, a Casteldaccia. "Al momento, a causa dell'incidente, risulta chiuso il.

