Inchiesta Prato il gip | tra sindaca e imprenditore rapporto di amicizia e gratitudine

Un’indagine che scuote Prato solleva interrogativi sulla relazione tra sindaca e imprenditore: un rapporto di amicizia e gratitudine al centro delle indagini. La procura di Firenze, in una nota ufficiale, conferma come il gip abbia riscontrato gravi indizi di colpevolezza per reati di corruzione in entrambi i soggetti. Un caso che mette in discussione trasparenza e integrità nel cuore della città.

Prato, inchiesta corruzione: i nomi eccellenti finiti nelle carte e nelle intercettazioni - Una vasta inchiesta sulla corruzione scuote il cuore di Prato, rivelando nomi eccellenti e figure di spicco coinvolte nelle carte e intercettazioni.

Si è dimessa la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti. La prima cittadina, finita al centro di un’inchiesta con l’accusa di corruzione, ha comunicato questo pomeriggio, 20 giugno, di aver lasciato l’incarico. Venerdì scorso aveva ricevuto un avviso di garanzia dalla Proc Vai su Facebook

