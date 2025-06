Incendio nelle campagne di Favara necessario l’intervento dell’elicottero per domare le fiamme

Un vasto incendio ha colpito le campagne di Favara tra le contrade Mosella ed Esa Chimento, richiedendo l'intervento urgente di un elicottero dei vigili del fuoco. La zona, difficile da raggiungere a causa della sua natura impervia, ha messo a dura prova i soccorritori, che stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La situazione rimane critica, ma la collaborazione tra forze di emergenza e comunità è fondamentale per contenere il disastro.

