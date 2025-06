Incendio a Triuggio | fumo nero e fiamme sul tetto di un’abitazione

Un incendio devastante si è scatenato questa mattina a Triuggio, avvolgendo nel fumo nero e nelle fiamme il tetto di un’abitazione su due piani. Alle 11.10 di giovedì 26 giugno, le fiamme hanno coperto circa 50 metri quadrati di copertura, creando un’immagine impressionante visibile a distanza. Le operazioni di spegnimento sono in corso, mentre i soccorritori affrontano questa emergenza che ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

Intorno alle 11.10 di questa mattinata, giovedì 26 giugno, un incendio ha coinvolto il tetto di un’abitazione su due piani a Triuggio. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, le fiamme hanno avvolto circa 50 metri quadrati di copertura, sprigionando un denso fumo visibile. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - triuggio - fumo - fiamme

Fiamme a Triuggio: a fuoco il tetto di una casa; Triuggio: in fiamme 500 metri di tetto del complesso storico di Villa Jacini; Incendio a Triuggio: a fuoco il complesso della storica villa Jacini.

Incendio a Viterbo, in fiamme l’Università della Tuscia: colonna di fumo nero, “tenete chiuse le finestre” - Una colonna densa e nera si sta alzando dal luogo in cui è divampato il rogo, come si vede dalle ... Si legge su fanpage.it

Paura a Treviso, fumo e fiamme provenienti da un camion della nettezza urbana - TREVISO – Questa mattina, 25 giugno, a Treviso in via Dogali un mezzo per la raccolta dei rifiuti ha preso fuoco mentre era in servizio. Secondo nordest24.it