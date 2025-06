Inaugurato e poi chiuso il museo di città riaprirà solo tra qualche giorno | Lavori ancora in corso

Un sogno che sembrava finalmente realizzato si è già trasformato in una delusione: il nuovo Museo di Città, inaugurato ieri tra entusiasmo e promesse, è stato rapidamente chiuso per ultimare lavori di allestimento. La città attendeva con ansia di scoprire questo spazio culturale tanto desiderato, ma già questa mattina i visitatori sono stati accolti da un cartello di chiusura. Una situazione che lascia tutti in attesa di una riapertura promissoria, sperando che questa volta sia definitiva e all'altezza delle aspettative.

Inaugurato ieri dopo mesi di attesa e con molte promesse di diventare uno spazio culturale per la città ma già chiuso per continuare i lavori di allestimento. Il "museo di città" stamattina era già indisponibile per i visitatori che, attratti dalla notizia del taglio del nastro, avrebbero voluto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: città - inaugurato - chiuso - museo

Roma, inaugurato il Teatro della Cometa. Gualtieri: “Un regalo straordinario alla città” - A Roma è stato inaugurato il Teatro della Cometa Gualtieri, un regalo straordinario alla città. Restaurato con cura, questo piccolo gioiello rappresenta una parte preziosa della grande storia romana, onorando l’eredità di Mimì Pecci Blunt, donna eccezionale che lo ha fondato.

4 giugno 1944. Roma ritrova la libertà. Dieci giorni dopo, mentre la città prova a riprendere fiato, Kenneth, un giovane reporter dell’esercito americano, passeggia lungo il parco che abbraccia Castel Sant’Angelo, allora appena inaugurato, oggi completamente Vai su Facebook

Inaugurato e poi chiuso, il museo di città riaprirà solo tra qualche giorno: Lavori ancora in corso; Grande affluenza ieri sera all'inaugurazione dell'Ala Roi; Bologna riavrà il suo Museo della Storia della città: riapre Palazzo Pepoli.