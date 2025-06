Inaspriremo le contravvenzioni Sarzana alza il tiro sugli scaricatori di rifiuti La media è di un verbale al giorno

A Sarzana, la lotta contro l’abbandono dei rifiuti si fa sempre più intensa: ogni giorno, un verbale viene emesso per infrazioni che vanno dal sacchetto umido lasciato accanto al contenitore al lancio di sacchi contenenti materiali edili e prodotti elettrici. Con oltre 200 contravvenzioni medie al giorno, il Comune alza il tiro, puntando a preservare il decoro e la sicurezza del territorio. È ora di cambiare rotta: le regole devono essere rispettate.

Sarzana, 26 giugno 2025 – Si va dal sacchetto dell'umido appoggiato al fianco del contenitore dal pensionato "distratto" e alla prima occasione soltanto avvisato dell'irregolarità del gesto, al vero e proprio lancio notturno nella campagna di sacchi contenenti materiali edili e di prodotti elettrici. E poi girando nei parcheggi si possono trovare anche vecchie automobili e camper. Non manca nulla insomma sul territori del Comune di Sarzana costretto a tener d'occhio gli scaricatori che si dividono in varie zone a seconda della tipologia del rifiuto. Dai sacchetti domestici non conferiti adeguatamente nel centro storico alle discariche create in via Marina, la Fortezza, Silea, Marinella e Sarzanello.