In via Colombo rifiuti abbandonati e cattivi odori dove sono Iren e Comune?

In via Colombo, tra gli edifici dell'ex Consorzio Agrario e la filiale Unicredit, il degrado è ormai all'ordine del giorno: rifiuti abbandonati e cattivi odori rendono l’ambiente invivibile. Foto come queste oggi a Piacenza non fanno più notizia, poiché sono purtroppo diffusi in molte zone della città. È tempo che istituzioni e cittadini uniscano le forze per restituire dignità e decoro al nostro quartiere, perché una città pulita è il riflesso di una comunità responsabile.

«Foto come queste oggi a Piacenza non fanno nemmeno più notizia, visto che non è l'unico luogo della nostra città che si presenta in questo stato. Ci troviamo in via Colombo, tra gli edifici dell'ex Consorzio Agrario e la banca Unicredit. Inutile raccontare della puzza che si respira in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: colombo - rifiuti - abbandonati - cattivi

Prosegue nella zona di via Colombo e Largo Erfurt la distribuzione dei nuovi contenitori per i rifiuti - Prosegue la distribuzione dei nuovi contenitori per i rifiuti nella zona di via Colombo e largo Erfurt.

"Piccioni e rifiuti abbandonati, che tristezza..." - la Nazione - " Andrea Maule presenta un’interrogazione al sindaco "Problemi mai risolti, ci spieghi cosa sta facendo" ... lanazione.it scrive

Rifiuti abbandonati, 59 controlli e 11 multe - Il Resto del Carlino - la cattiva abitudine di lasciare in giro immondizia senza riporla nei giusti contenitori è una pratica ... Segnala ilrestodelcarlino.it