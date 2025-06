In vendita dopo 40 anni passaggio epocale al Colorificio Cappelli Si è chiuso un ciclo

Dopo 40 anni, il Colorificio Cappelli si appresta a chiudere un capitolo importante della sua storia, lasciando in eredità un’eredità di passione, innovazione e bellezza. L’intervento di restauro dell’affresco di Masolino, realizzato con cura e rispetto, rappresenta il tocco finale di un’epoca che ha scritto pagine significative nel cuore di Empoli. Un dono simbolico che testimonia come l’arte e la tradizione possano creare un ponte tra passato e futuro.

Empoli, 26 giugno 2025 – U n ges to concreto, fatto di bellezza e significato. È questo il senso dell’intervento di restauro sull’affresco di Masolino, l’ultimo regalo fatto alla città di Empoli da Stefano Cappelli e sua moglie Sabrina, titolari storici del Colorificio Cappelli, azienda di riferimento per il territorio nel settore del colore. Un dono prezioso proprio mentre si chiude un capitolo della storia imprenditoriale di famiglia: la cessione dell’attività a un nuovo titolare, Cristiano Tempestini. L’atto di mecenatismo ha coinciso infatti con una transizione importante: la vendita del Colorificio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In vendita dopo 40 anni, passaggio epocale al Colorificio Cappelli. “Si è chiuso un ciclo”

