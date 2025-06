In un ricevimento a Londra dedicato all’ambiente re Carlo III ha salutato un ospite che non si aspettava | un gorilla finto che gli ha stretto la mano

In un'atmosfera elegante e piena di aspettative, il re Carlo III ha partecipato a un importante ricevimento a Lancaster House dedicato alla lotta contro il cambiamento climatico. Tuttavia, l’evento ha riservato una sorpresa: un gorilla finto, che ha stretto la mano al sovrano, lasciando tutti senza parole. Questo gesto inaspettato, simbolo di urgenza e sensibilità ambientale, ha sottolineato l’importanza di innovare e sorprendere nel cammino verso un futuro sostenibile.

L ’insolito incontro ha sorpreso anche re Carlo III. Il sovrano si è recato ieri a Lancaster House, un palazzo londinese spesso utilizzato come location cinematografica al posto di Buckingham Palace (è apparso anche nella fiction The Crown ). L’occasione: un ricevimento dedicato alla lotta contro il cambiamento climatico, a cui sono stati invitati numerosi leader dell’industria internazionali ed esperti di business che si sono distinti per iniziative originali a favore dell’ambiente. E il sovrano si è subito trovato di fronte un enorme gorilla. George e Amal Clooney a Buckingham Palace: stile e complicitĂ con Re Carlo III X Re Carlo III al cospetto del gorilla finto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In un ricevimento a Londra dedicato all’ambiente, re Carlo III ha salutato un ospite che non si aspettava: un “gorilla” finto che gli ha stretto la mano

In questa notizia si parla di: ricevimento - dedicato - ambiente - carlo

Ecco l’orario ufficiale per la stagione estiva 2025? Tante attività e novità ti aspettano alla piscina Pellini in un ambiente unico e facilmente raggiungibile Info in reception: 328-5818587 // 075-5172624 Vi aspettiamo! #nuoto #acqua #piscinapellini #am Vai su Facebook

Re Carlo III a tu per tu con un gorilla. Ma era solo una marionetta; Re Carlo III e Camilla a Roma, il ricevimento a Villa Wolkonsky. FOTO; I vini scelti per i 20 anni di nozze di Carlo e Camilla a Roma (e quanto costano).

George e Amal Clooney brillano a Buckingham Palace ospiti di re Carlo (e ormai molto lontani da Harry e Meghan Markle) - George e Amal Clooney sono stati tra gli ospiti d’onore ai King's Trust Awards 2025, a Buckingham Palace su invito di re Carlo III. Scrive vanityfair.it

Clima: re Carlo ospita ricevimento in preparazione di Cop27 - Clima: re Carlo ospita ricevimento in preparazione di Cop27 Sunak, 'non lasciamo una situazione disperata ai nostri figli' LONDRA , 04 novembre 2022, 17:40 ... Segnala ansa.it