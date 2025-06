In un borgo del Cilento apre il primo ristorante al mondo interamente dedicato al fico

Nel suggestivo cuore del Cilento, un angolo di paradiso gastronomico apre le sue porte: il primo ristorante al mondo dedicato esclusivamente al fico. Un viaggio tra antipasti, primi, secondi e dessert, tutti impreziositi da questo frutto protagonista. La novit√† di Prignano Cilento promette un men√Ļ in continua evoluzione, celebrando uno dei simboli pi√Ļ autentici della tradizione cilentana e invitando ogni ospite a scoprire i suoi mille volti.

Antipasti, primi, secondi e dessert a base di fichi. La nuova apertura a Prignano Cilento promette un menù in continua evoluzione per celebrare uno dei protagonisti indiscussi della tradizione cilentana.

