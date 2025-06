In Sicilia nuove regole per le strutture ricettive la Regione corregge e vara il decreto

...sostanziale chiarimento, promettendo un dialogo più aperto con gli operatori e garantendo che le nuove normative siano realmente efficaci e condivise. La Sicilia si prepara così a offrire un quadro regolamentare più equo e sostenibile, favorendo la crescita del settore e tutelando al contempo i clienti e le attività locali. Un passo importante verso un turismo più responsabile e ben regolamentato.

Alla fine di una giornata lunghissima all’Ars, l’assessore al Turismo, Elvira Amata, ammetterà che il decreto che riscrive le regole per aprire qualsiasi struttura ricettiva andrà corretto prima della pubblicazione. Evitando così una rivolta che già montava fra i titolari di B&b e case vacanze. Con questo impegno il provvedimento che attua la riforma varata a inizio d’anno ha avuto il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - In Sicilia nuove regole per le strutture ricettive, la Regione corregge e vara il decreto

In questa notizia si parla di: regole - decreto - sicilia - strutture

Fedriga sul decreto sicurezza: "È un decreto sulle regole, c'è qualcuno che vuole colpevolizzare le forze dell'ordine" - Massimiliano Fedriga difende il decreto sicurezza come un atto di ordine e regole, in un momento in cui il dibattito su legalità e sicurezza è più acceso che mai.

Translate postSarà corretto il testo che riscrive le norme per tenere in attività strutture ricettive. Protestano numerosi gestori, ma le strutture già esistenti alla fine verranno salvate Vai su X

Giornale di Sicilia Vai su Facebook

Turismo in Sicilia. Nuove regole, b&b a rischio: la Regione rivede il decreto; In Sicilia nuove regole per le strutture ricettive, la Regione corregge e vara il decreto; Sicilia, approvato il decreto sulle strutture ricettive: “Meno burocrazia, più tutele per le piccole imprese”.

In Sicilia nuove regole per le strutture ricettive, la Regione corregge e vara il decreto - Fissati i requisiti per ottenere o continuare ad avere la possibilità di accogliere turisti. Come scrive msn.com

Nuove regole per gli stabilimenti balneari in Sicilia, il piano della Regione per il rilascio delle concessioni - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia - Indicazioni e regole chiare “Col mio governo diamo indicazioni certe per procedere alle gare per l’assegnazione delle aree demaniali – dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – ... Segnala blogsicilia.it