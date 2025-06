In sei mesi sequestrati 470 chili di sostanze stupefacenti e 264 persone arrestate o denunciate

In soli sei mesi, sono stati sequestrati 470 chili di droga e 264 persone arrestate o denunciate, un dato che evidenzia l’intenso impegno delle forze dell’ordine contro il traffico di sostanze stupefacenti. In occasione della Giornata Internazionale contro l’abuso e il traffico di droghe, la prefettura di Pescara ribadisce la propria determinazione nel combattere questa piaga, fondamentale per salvaguardare la sicurezza e il benessere della comunità. La lotta non si ferma, perché il futuro dipende anche dalla nostra tenacia.

In occasione della Giornata Internazionale contro l’abuso ed il traffico di droghe, la prefettura di Pescara conferma il proprio impegno per arginare tale fenomeno, le cui ripercussioni sono notevolmente impattanti sia nella prospettiva della sicurezza, reale e percepita, sia lungo l’orizzonte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

