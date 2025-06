In scooter investe una minorenne e si schianta Notte drammatica due feriti gravi

Una notte drammatica al Lido: un incidente sconvolgente coinvolge uno scooter e una minorenne, lasciando due feriti gravi. Quattro giorni dopo, tra emozioni ancora vive e domande irrisolte, la comunità si confronta con il ricordo di quella terribile scena che ha sconvolto l’isola. In un silenzio rotto solo dal dolore, la memoria di quella tragica notte rimane impressa nel cuore di tutti.

Quei pochi che per motivi di lavoro ancora a quell'ora non dormivano profondamente, quattro giorni dopo il tremendo incidente di domenica alle 3.40 al Lido sono ancora sconvolti per quello che hanno sentito e poi visto in strada. A quell'ora, nel silenzio dell'isola, lo schianto che ha sbalzato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

