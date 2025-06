In riva al Ceresio Riflessi di Fado nelle sere d’estate

Sull’incantevole sponda del Ceresio, tra riflessi d’acqua e serate estive, prende vita Lac en plein air, un evento musicale che promette emozioni indimenticabili. L’ottava edizione apre con il fascino struggente del Fado portoghese, per poi proseguire tra jazz, blues e sonorità dal mondo. Un’occasione unica per lasciarsi cullare dalle note sotto il cielo stellato, vivendo momenti di musica e convivialità. Non perdere l’appuntamento: la magia inizia questo giovedì!

Saranno le note del Fado, la tradizionale musica portoghese, a inaugurare l’ottava edizione di Lac en plein air, la rassegna musicale che da giovedì 3 luglio prende il via, animerà l’Agorà, con dieci concerti gratuiti tra jazz, blues e musiche dal mondo. La rassegna si articola in tre percorsi tematici: Fado Remix dal 3 al 5 luglio, From Blues to Bop dal 17 al 20, e Voodoo Child dal 24 al 26 luglio. In tutto nove concerti di jazz e world music. Il debuto è dunque affidato a Fado Remix, un omaggio al fado, genere musicale portoghese tipico di Lisbona e Coimbra, talmente popolare da essere ormai considerato patrimonio dell’umanità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In riva al Ceresio. Riflessi di Fado nelle sere d’estate

