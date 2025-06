In ricordo di Valerio Verbano ucciso a 19 anni in casa dai neofascisti

ricordo di Valerio Verbano, ragazzo coraggioso ucciso a soli 19 anni dai neofascisti nella sua casa. Alcune storie devono essere tramandate, affinché il passato non sia dimenticato e la memoria alimenti il senso di giustizia e libertà. La vicenda di Valerio rappresenta un monito per le nuove generazioni, un esempio di come il ricordo possa diventare strumento di lotta contro l’odio e l’intolleranza. Perché solo ricordando si può costruire un futuro più consapevole e migliore.

Ci sono storie che meritano di essere ricordate, e nel caso di Valerio Verbano, conosciute. Perché come accade spesso, quasi sempre, quello che accade nel passato rimane nel passato, occupando uno spazio sempre minore nella memoria di chi c'era e non entrandoci mai in chi è arrivato dopo, a meno che qualcuno non decida di raccontare. E la storia di Valerio Verbano è una di quelle storie che meritano di essere ricordate, come accade ogni anno nel giorno della sua morte e attraverso iniziative e simboli. Azioni che lo rendono immortale e che aiutano a scoprire una figura importante e che non va dimenticata.

