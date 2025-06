In Nigeria la multinazionale petrolifera Shell è sotto il fuoco incrociato dei tribunali per devastazione ambientale

In Nigeria, la multinazionale petrolifera Shell si trova nel mirino della giustizia per gravi danni ambientali che hanno colpito le comunità di Bille e Ogale, circa 50 mila abitanti. Le accuse di devastazione e inquinamento hanno acceso un intenso dibattito globale sulla responsabilità delle grandi imprese nell’ambiente e sui diritti delle popolazioni locali. La battaglia legale in atto potrebbe segnare un importante passo verso la tutela dell’ambiente e dei diritti umani in Nigeria.

Due comunità nigeriane – Bille e Ogale, circa 50 mila abitanti – hanno promosso un'azione legale contro il colosso petrolifero Shell e la sua ex controllata locale, «Renaissance Africa Energy».

In Nigeria è stata avviata un'altra causa contro Shell per ottenere un risarcimento dei danni ambientali; Nigeria. Chi pagherà per i disastri ambientali della Shell?; Cosa c’è in gioco nel processo alla multinazionale Shell per l’inquinamento da petrolio nel Delta del Niger.

In Nigeria è stata avviata un’altra causa contro Shell per ottenere un risarcimento dei danni ambientali - Bubaraye Dakolo, il sovrano tradizionale del regno di Ekpetiama, nello stato di Bayelsa, in Nigeria, si è rivolto a un tribunale per chiedere 12 miliardi di dollari di risarcimento (circa 10,4 miliard ... Segnala ilpost.it

Autorità tradizionale nigeriana reclama 12 miliardi a Shell per danni ambientali nel delta del Niger - Il leader del Regno di Ekpetiama avvia una causa legale contro la multinazionale petrolifera britannica per la bonifica del territorio devastato da fuoriuscite di petrolio e inquinamento. Secondo msn.com