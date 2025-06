In Mozambico i jihadisti reclutano bambini

In Mozambico, un’ombra oscura si allunga sulla vita dei più giovani: almeno 120 bambini sono stati rapiti dai gruppi jihadisti in Cabo Delgado quest’anno. Una drammatica realtà denunciata da Human Rights Watch, che mette in luce il grave rischio di insicurezza e violenza che colpisce le nuove generazioni. La crisi richiede attenzione immediata e azioni concrete per proteggere i nostri bambini e il futuro del Mozambico.

Almeno 120 bambini sono stati rapiti da gruppi jihadisti in Mozambico dall’inizio dell’anno. Lo denuncia Human Rights Watch, puntando il dito su Cabo Delgado, all’estremo nor. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - In Mozambico i jihadisti reclutano bambini

In questa notizia si parla di: mozambico - jihadisti - bambini - reclutano

In Mozambico i jihadisti reclutano bambini.

Almeno 120 bambini rapiti da jihadisti nel nord del Mozambico - Human Rights Watch lancia l’allarme e chiede maggiori interventi ... Si legge su msn.com

Mozambico, la denuncia di Save the Children: "Bambini decapitati dai ribelli" - la Repubblica - Se non riescono a reclutarli per i loro insani scopi, li decapitano. Come scrive repubblica.it