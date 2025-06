In Liguria crescono i giovani | saldo positivo di oltre 4mila under 40 in un anno

in un quadro nazionale di declino demografico, rappresenta un segnale di speranza e rinnovamento per la Liguria. La regione si distingue come una terra cheattrae i giovani, offrendo opportunità e qualità di vita che fanno la differenza. Questo trend positivo potrebbe segnare un nuovo capitolo di crescita e vitalità , promuovendo uno sviluppo sostenibile e un futuro più promettente per tutta la comunità .

Nel 2024 la Liguria registra un dato in controtendenza rispetto al calo demografico nazionale: cresce la popolazione residente tra i 18 e i 39 anni, con un saldo positivo di 4.204 persone. Secondo l’Istat, sono passati da 312.556 a 316.760 in un solo anno. Un incremento che, in assenza di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: liguria - saldo - positivo - anno

REGIONE LIGURIA: SI È CHIUSO CON UN BILANCIO POSITIVO IL BANDO REGIONALE DA 4 MILIONI DI EURO DESTINATO A IMPRESE SOCIALI, COOPERATIVE E RELATIVI CONSORZI: ?Tale bando, finanziato nell’ambito dell’azione 1.3.2 del PR F Vai su Facebook

In Liguria crescono i giovani: saldo positivo di oltre 4mila under 40 in un anno; Emigrazione dei giovani, la Regione replica alla Cgil. Bucci: «I numeri non mentono, saldo positivo con immigrazione; Liguria: edilizia traina crescita imprese, settore vale quasi il 50% del totale.

Giovani in Liguria: nel 2024 arrivati in 23mila, partiti in 16mila. Bucci: “Numeri non mentono mai, flusso migratorio positivo” - Il presidente ligure replica alla lettura dei dati Istat fornita nella giornata di ieri dalla Cgil Liguria. Scrive msn.com

Giovani tra 18 e 39 anni crescono in liguria di oltre 4 mila unità nel 2024, spinti da flussi migratori positivi - Nel 2024 la Liguria registra un aumento di oltre 4 mila giovani tra i 18 e i 39 anni, grazie a flussi migratori positivi che rendono Genova e la regione sempre più attrattive per nuove competenze e ta ... Segnala gaeta.it