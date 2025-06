In Italia sempre più anziani così il Servizio Sanitario Nazionale rischia il collasso L’allarme nel rapporto Enpaia-Censis

In Italia, il rapido invecchiamento della popolazione mette a dura prova il Servizio Sanitario Nazionale, già oggi sotto stress. Il nuovo rapporto Enpaia-Censis dipinge un quadro allarmante: entro il 2025, gli over 65 rappresenteranno una fetta sempre più ampia della società, rischiando di far collassare un sistema socio-sanitario fondamentale per il paese. È urgente intervenire prima che questa crisi diventi insostenibile.

Un'Italia che invecchia sempre più rapidamente rischia di mettere in crisi il suo sistema socio-sanitario. È il quadro tracciato dal nuovo Rapporto Enpaia-Censis su "Difficoltà e tenuta del Servizio sanitario e reazioni degli italiani", che lancia un grido d'allarme sulle conseguenze dell'invecchiamento della popolazione e sulla tenuta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), già oggi in affanno. Secondo il dossier, al 1° gennaio 2025 gli over 65 in Italia sono 14,6 milioni, rispetto agli 11,3 milioni del 2005. Ma il dato più impressionante è la previsione: nel 2045 saranno oltre 19 milioni, il 34% della popolazione totale.

