In Italia fa caldo ma non più di altri anni Perché di giugno non ci può fidare

In Italia, il caldo di giugno si fa desiderare, ma quest’anno non è così intenso come in passato. La ragione? La variabilità climatica rende questo mese imprevedibile e spesso ingannevole, con temperature che ci sorprendono dopo mesi di freddo e frescura. Un vecchio detto romano avverte: “Abbisogna nun sbajà giugno, pe' du' bboni, uno è 'n inferno,” ricordandoci che, anche nel clima, la saggezza popolare ha il suo perché. Questa frase qualcuno lo...

Di giugno non ci si deve fidare. Soprattutto del caldo di giugno non ci si deve fidare. Perché è il primo dopo mesi di freddo, fresco e tepore, e quindi lo percepiamo strano, sempre più intenso. A Roma c'era pure un detto, e i detti certamente non hanno il dono della verità, ma non sempre mentono, che ogni tanto, sempre meno, si sente ancora. Faceva, fa: "Abbisogna nun sbajà giugno, pe' du' bboni, uno è 'n inferno". Questa frase qualcuno lo attribuì a Carlo Emilio Gadda, ma Carlo Emilio Gadda senz'altro non l'ha mai scritta e forse, probabilmente, nemmeno detta. Fatto sta che è cosa abbastanza vera, quasi ciclica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - In Italia fa caldo, ma non più di altri anni. Perché di giugno non ci può fidare

In questa notizia si parla di: giugno - fidare - caldo - italia

#AggiornamentoMeteo ? Nella giornata di ieri abbiamo assistito ad un nuovo pomeriggio temporalesco che ha riportato un pò di precipitazioni in questo caldo mese di giugno. Complice una goccia fredda in quota anche quest'oggi assisteremo alla formazio Vai su Facebook

Come sarà l’estate 2024 e perché sarà meno calda delle precedenti: le previsioni meteo di Giuliacci; Fa caldo in Italia ma non più dei giugno peggiori.

Fa caldo in Italia, ma non più dei giugno peggiori - E con un po' di umidità in meno: merito dell'aumento dell'incidenza del verde urbano sulla superficie comunale. Secondo ilfoglio.it

Meteo, caldo e afa in Italia: la seconda ondata di calore raggiunge il picco. Le previsioni - Prosegue la seconda ondata di calore in Italia con temperature in aumento e valori anche superiori ai 40°. Si legge su meteo.it