In Iran settecento persone rischiano l' impiccagione Ma all' Onu nessuno fiata

In Iran, oltre settecento persone rischiano l’impiccagione, mentre all’ONU nessuno ascolta il loro grido d’aiuto. Con il secondo posto mondiale per numero assoluto di esecuzioni e il primo per tasso pro capite, il regime iraniano conferma la sua tragica leadership nel dramma della pena di morte. È ora di far sentire la nostra voce: l’indifferenza non può più tollerare questa ingiustizia.

Il regime iraniano è al secondo posto (dietro la Cina) per il numero assoluto di esecuzioni capitali e al primo posto per numero pro capite. Almeno 537 persone, tra cui 48 don.

Un centinaio di persone a rischio pena capitale in Iran - Potrebbero essere un centinaio gli iraniani che rischiano in questi giorni la pena capitale, e molti di loro sono giovanissimi o addirittura minorenni. Segnala ansa.it