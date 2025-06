In Francia danni e due morti per violenti temporali

Le violente tempeste che hanno sconvolto la Francia nelle ultime ore hanno lasciato un segno indelebile, con alberi abbattuti, veicoli distrutti e drammatici bilanci di due vittime e 17 feriti, tra cui un bambino di soli 12 anni. Le raffiche di vento superiori ai 100 km/h e le intense piogge hanno causato danni significativi a Parigi e nell'Ovest del Paese, ricordandoci quanto il clima possa diventare imprevedibile e pericoloso.

Parigi, 26 giu. (askanews) - Alberi abbattuti, macchine distrutte, segnali divelti, allagamenti. Sono le conseguenze dei violenti temporali che hanno colpito la Francia nelle ultime ore, provocando due morti e 17 feriti. Fra le vittime un 12enne colpito da un albero caduto. Le piogge, con raffiche di vento oltre i 100 km orari, hanno colpito Parigi, nelle immagini i danni al Trocadero e nei parchi cittadini, e soprattutto l'Ovest del Paese. Migliaia di abitazioni sono rimaste senza corrente e ci sono stati importanti disagi al traffico ferroviario. Temporali di portata tropicale arrivato dopo un'ondata di caldo che mercoledì ha visto temperature superiori ai 35 gradi in ampie zone della città.

