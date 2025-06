In commissione si discute dell’incendio alla discarica di Borgoforte

In commissione si discute dell’incendio alla discarica di Borgoforte, un evento che ha suscitato preoccupazione tra cittadini e autorità. La Commissione consiliare numero 2, dedicata all’assetto e all’utilizzazione del territorio, si è riunita per analizzare le cause dell’incendio scoppiato la notte di domenica 8 giugno. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per contenere il rogo e tutelare l’ambiente. Ora, si cercano soluzioni durature per prevenire futuri incidenti e garantire un territorio più sicuro.

La commissione consiliare numero 2 “Assetto e utilizzazione del territorio” è stata convocata per discutere delle ragioni che hanno portato allo scoppio dell’incendio alla discarica Iren di Borgoforte. L’episodio avvenuto la notte di domenica 8 giugno, ha visto i vigili del fuoco impegnarsi a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: commissione - incendio - discarica - borgoforte

VIDEO| Arghillà soffoca tra fiamme e rifiuti: nuovo incendio dopo la visita della Commissione d’inchiesta sulle periferie - Arghillà si risveglia ancora una volta tra fiamme e rifiuti, dopo la visita della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie.

Incendio a Borgoforte, gli esiti dei monitoraggi Arpae “Valori al di sotto dei limiti” - "Tutte le analisi evidenziano valori al di sotto dei limiti o dei valori di riferimento". Scrive piacenzasera.it

Incendio nell'area dell'inceneritore di Borgoforte a Piacenza - MSN - Un incendio è divampato alle prime ore del mattino nell'area di stoccaggio di rifiuti di Iren di Borgoforte, a Piacenza, dove ha sede anche un inceneritore che però ... Si legge su msn.com